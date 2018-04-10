رئيس بلدية حائر: نقل مردم المنطقة خارج النطاق العمراني خلال أسابيع

حسين العلي(صدى):

أكد المهندس فلاح القحطاني رئيس بلدية الحائر نقل مردم الحائر خارج النطاق العمراني، وذلك أثناء اللقاء المباشر، الذي نظمه المجلس البلدي بالرياض مع رؤساء البلديات الفرعية ومديري الإدارات المساندة بالأمانة.

بدوره أشار الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض إلى أن المجلس قد تلقى عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بشأن مردم الحائر الذي يرمى به المخلفات الصلبة ونفايات البناء، وعلى أثر تلك الشكاوى كان للمجلس زيارة ميدانية لموقع المردم أثناء تفقد نطاق بلدية الحائر، مبينا أن المجلس أصدر تقريرا حذر فيه من خطورة استمرار الوضع القائم للمردم وشدد على ضرورة نقله خارج النطاق العمراني.

يذكر أن اللقاء المفتوح الأول الذي عقد بين المجلس ورؤساء بلديات الشفا، والعزيزية، والحائر، بمشاركة الإدارات المساندة بأمانة الرياض، ومجموعة من المواطنين والإعلاميين، يأتي انطلاقا من الخطة التشغيلية للمجلس البلدي، والتي تضمنت في مرتكزاتها (العمل على علاقة تنسيقية تكاملية مع الأمانة)، و(تفعيل المشاركة المجتمعية)، ويعتبر امتدادا لمجموعة من البرامج التي تعزز دور المواطن في المشاركة المجتمعية وتسعى للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.