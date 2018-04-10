بعد لقائه ” الزبيدي ” .. قرقاش: متفائلون بمهمة ” مارتن غريفيث ” في اليمن

أبوظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، وذلك على خلفية زيارته أمس الإثنين للإمارات ولقاءه بما يسمى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متفائلون بمهمة الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الاستقرار الإقليمي والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون ” .

وكان ” غريفيث ” قد التقى في أبو ظبي أمس، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك وأعضاء في المجلس؛ لبحث كيفية مجيء الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.

كما التقى الموفد الدولي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وبحثا في أوضاع اليمن.