” التعليم ” تكشف مصير الإخوان والمتعاطفين معهم في الجامعات والمدارس

نايف السالم(صدى):

تبدأ جامعات ومعاهد ومدارس في المملكة؛ لخلع طربوش مؤسسة جامعة ” الإخوان المسلمين ” الإرهابية، والتخلص من فكرها المشبوه.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر في التعليم، أنه لن يتعذر على الوزارة، معرفة المنتمين لجماعة الإخوان بأسمائهم أو بإطروحتهم، خلال الحصص والندوات والمحاضرات والنقاشات.

كما أشار إلى أن الوزارة ستستغني عن المنتمي فورًا، بينما يمكن تحويل بعض المتعاطفين بجهل إلى إداريين بعيدًا، عن الميدان التربوي.

يجدر الإشارة إلى أن قرارت وزارة التعليم؛ للتخلص من المنتمين للجماعة المحظورة دوليًا، تأتي في توقيت مهم؛ إثر تغلغل الجماعة في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، بمختلف مرحلها.