أرقام مثيرة في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

يترقب جماهير ومحبي الكرة الجولة 26 و الأخيرة من دوري المحترفين؛ عقب إسدال الستار على الجولة قبل الأحيرة؛ لحسم اللقب.

وشهدت الجولة الـ 25 مباريات وحقائق مثيرة، في ظل اشتداد المنافسة على المربع الذهبي.

وقبل انطلاق الجولة الأخير ترصد ” صدى ” أبرز أرقام الجولة الـ 25 .

بعد سلسلة من ” اللاهزيمة ” للاتفاق نجح العميد في كسر تلك السلسلة؛ بفوزة 4-2 على الاتفاق، حيث استمرت سلسلة الاتفاق 8 مواجهات.

استطاع روني فيرنانديز لاعب الفيحاء في تخطي مهاجم الأهلي السوري عمر السومة في قائمة هدافي الدوري، حيث نجح في تسجيل 13 هدف.

وبعد تعادل 7 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، عاد الاتحاد للفوز مجددًا على أرضه.

يتربع لاعب التعاون حافظ جهاد الحسين، على صدارته لقائمة صناع الأهداف برصيد 9 أهداف.

واصل الأهلي فشله في الفوز على غريمه الهلال للمرة الثالثة على التوالي بالدوري.

شهدت قمة الحسم بين الأهلي والهلال حضور جماهيري ضخم، حيث سجلت ثاني أعلى حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم 43.794 متفرجا، بعد لقاء الاتحاد والأهلي 45.913 متفرجا.

حقق إيوانيس فيتفاتزيدس، لاعب الأهلي رقم جديد، حيث أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في بطولة الدوري بـ (25 مواجهة) بنسبة مشاركة 100%.

حققت مواجهات الأهلي والهلال رقم جديد؛ حيث أصبحت أكثر مواجهات الدوري حضوراً للتعادل في تاريخ البطولة بـ 9 بطولات.