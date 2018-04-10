بالصور.. صاحب ” كسارة ” يتحدى الجهات المعنية بجدة.. والأهالي يناشدون

نايف السالم(صدى):

شكا سكان حي بريمان الشعبي بمحافظة جدة، من رفض صاحب ” كسارة ” إزالتها رغم توجيه أمير مكة المكرمة بإزالة الكسارات من الحي، مناشدين الجهات المعنية التدخل العاجل لتخليصهم من معاناتهم.

وقال أحد الأهالي في مناشدة تلقتها ” صدى ” : ” إن الكسارة قريبة من الحي يمكن 2 كيلو وصاحبها يدعي انها خلاطة والكسارات ال حوليها فوق 40 كسارة تم إزالتها بأمر من أمير منطقة مكة وهو لازال في الموقع لم يتم إزالتها “.

وأضاف: ” أن صاحبها يدعي أنها خلاطة، هي كسارة لازال يمارس العمل الكسارة وصورناه وكل ما قولنا هذه كسارة شيلها ولا قفلها ولا تقيد بالأنظمة، وقال عندي تصريح لكن لم يظهره، قال تروحون تشتكون روحوا “.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أزالت مؤخراً العديد من مجمعات الكسارات، المخالفة التي صدر بحقها قرار عقوبة بيئية بالإغلاق لعدم الالتزام بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة.