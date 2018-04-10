بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة تأكل فسيخ وبصل على الهواء

متابعات(صدى):

تعرضت الإعلامية دعاء صلاح ، لموقف مٌحرج على الهواء ، عقب أن حرضت على على بدء برنامجها ” مع دودي ” ، المذاع على قناة ” النهار ” بتناول قطع من الفسيخ احتفالًا بقدوم شم النسيم.

حيث كان من تأثير تناول الفسيخ عليها تلعثمها في نطق الكلمات، معقبة: ” بقول أي كلام ودي عمايل الفسيخ تنسوا الكلام وكل حاجة ولا أي برستيج ولا تصوير ومش هبتدى الحلقة إلا لما أكل وأشبع ” .

وتابعت: ” الفسيخ طعمه زي الفل وحلو أوي وعندنا مشكلة أيدينا بتبقي ريحتها فسيخ نلبس جوانتي ونشغل بخور في البيت ونرش اسبراي معطر وناكل لبان ” .