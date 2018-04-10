  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة تأكل فسيخ وبصل على الهواء

بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة تأكل فسيخ وبصل على الهواء

بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة تأكل فسيخ وبصل على الهواء
متابعات(صدى):

تعرضت الإعلامية دعاء صلاح ، لموقف مٌحرج على الهواء ، عقب أن حرضت على على بدء برنامجها ” مع دودي ” ، المذاع على قناة ” النهار ” بتناول قطع من الفسيخ احتفالًا بقدوم شم النسيم.

حيث كان من تأثير تناول الفسيخ عليها تلعثمها في نطق الكلمات، معقبة: ” بقول أي كلام ودي عمايل الفسيخ تنسوا الكلام وكل حاجة ولا أي برستيج ولا تصوير ومش هبتدى الحلقة إلا لما أكل وأشبع ” .

وتابعت: ” الفسيخ طعمه زي الفل وحلو أوي وعندنا مشكلة أيدينا بتبقي ريحتها فسيخ نلبس جوانتي ونشغل بخور في البيت ونرش اسبراي معطر وناكل لبان ” .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 24 دقيقة

انتفخت براطمها من اكل الفسيخ…
الفسيخ هو سمك معفن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *