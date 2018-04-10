موعد بدء إلزام عملاء البنوك بتسجيل العنوان الوطني

علي القحطاني (صدى):

كشفت البنوك السعودية، عن موعد البدء في إلزام عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني الخاص بهم؛ كي يتمكنوا من إتمام تعاملاتهم البنكية كافة، على أن يكون الأحد القادم الموافق 15 أبريل.

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الإلزام بالعنوان الوطني ليس مطلباً خاصاً بها، ولكنه يعود للبنوك لاستيفاء بيانات عملائها، مؤكدة أن التسجيل لا يخضع لأي رسوم.

وطالبت المؤسسة الأفراد والشركات بتسجيل العنوان الوطني من خلال منصتها الإلكترونية ،أو من خلال مكاتب البريد؛ للاستفادة من خدمات ” واصل ” في توصيل البريد إلى العنوان الخاص بهم.