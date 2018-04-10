سليمان أبا الخيل يحذر من تنظيم الإخوان و ” بناته “

علي القحطاني (صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان أبا الخيل في درسه بالمسجد النبوي ، من تنظيم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأكد أبا الخيل أن تلك الجماعة داخلة في الإثنتين وسبعين فرقة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.