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سليمان أبا الخيل يحذر من تنظيم الإخوان و ” بناته “

سليمان أبا الخيل يحذر من تنظيم الإخوان و ” بناته “
علي القحطاني (صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان أبا الخيل في درسه بالمسجد النبوي ، من تنظيم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأكد أبا الخيل أن تلك الجماعة داخلة في الإثنتين وسبعين فرقة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة

وهو يعتبر نفسه من ايهم

يعلم الله بعض من هم من هيئة كبار العلماء اكبر مضللين للبشريه الفتوى صارت عندهم بالمزاج والكيف وهم ك السم لا يسلم الناس شرهم في السابق يحاربون لاجل الحجاب وستر المراة اما الان فيسعون لتحريرها من الحجاب و ابشركم بيصير دام الدين على الهواء والكيف ف الله يضلهم بنار جهنم .

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