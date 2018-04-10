سليمان أبا الخيل يحذر من تنظيم الإخوان و ” بناته “
حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان أبا الخيل في درسه بالمسجد النبوي ، من تنظيم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأكد أبا الخيل أن تلك الجماعة داخلة في الإثنتين وسبعين فرقة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 1 ساعة
عساك ع القوة يارب
جابر القرني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
وهو يعتبر نفسه من ايهم
يعلم الله بعض من هم من هيئة كبار العلماء اكبر مضللين للبشريه الفتوى صارت عندهم بالمزاج والكيف وهم ك السم لا يسلم الناس شرهم في السابق يحاربون لاجل الحجاب وستر المراة اما الان فيسعون لتحريرها من الحجاب و ابشركم بيصير دام الدين على الهواء والكيف ف الله يضلهم بنار جهنم .