دراسة تحذر من تنظيف الأسنان عقب الأكل مباشرة

متابعات(صدى):

يعتبر تنظيف الأسنان ضروري لحماية الأسنان من التسوس والأضرار، ويقوم الكثيرون بتنظيف أسنانهم عقب كل وجبة طعام، معتقدين أنهم بذلك يحافظون على أسنانهم.

لكن أوضحت دراسة أمريكية حديثة أن تنظيف الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام خلال اليوم، ضار جدًا، لأن القيام بذلك خلال أقل من 30 دقيقة بعد الأكل يؤدي إلى بدء انهيار مينا الأسنان بشكل أسرع.

وكشف الخبراء أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام الذي يحتوي على أحماض مختلفة يزيد من اختراقها لمينا الأسنان ويسرع تدميرها، لأن شعيرات الفرشاة قادرة ليس فقط على إزالة فضلات الطعام من بين الأسنان، بل وأيضا تؤثر في طلائها.

وأوضحوا أن التأثير الميكانيكي للفرشاة يدمر المينا، وبالتالي يؤدي دخول بكتيريا واحدة إلى السن إلى إلحاق أضرار أكبر من مليار بكتيريا على سطحها، مشيرين إلى أنه يجب الانتظار على الأقل 30 دقيقة لتنظيف الأسنان بعد الوجبات.