سفير الفلبين لـ ” صدى ” : مليون فلبيني يعملون بالمملكة

سعيد العجل (صدى):

أجرت ” صدى ” حوارا مع السفير الفلبيني لدى المملكة السيد عدنان فبليونيا، الأثنين، على هامش زيارته لااحد اقدم المستشفيات الأهلية بالرياض مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري .

وأوضح السفير ” فبليونيا ” ، أنه بحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة الداخلية فإن ما يقارب مليون فلبيني يعملون لدى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم العديد من الخدمات، والبرامج التعليمية والتوعوية للعمالة الفلبينية عن طريق القنصلية الفلبينية في جدة، موضحا أنهم بصدد افتتاح قنصلية أخرى بالمنطقة الشرقية.

ووجه السفير شكره لإدارة المستشفى على اختيارهم لعدد كبير من العماله الفلبينية، مؤكدا أن طبيعة الفلبينيين تقديم الخدمات الصحية والرعاية بطريقة انسانية .

وأشاد السفير الفلبيني لدى المملكة السيد عدنان بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين واصفا اياها بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين وامتدح السفير الفلبيني زيارة الرئيس الفلبيني للمملكة العام الماضي ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين والتى جاءت لترسيخ العلاقات بين البلدين وتوطيدها كما أشاد بزيارة سمو وزير الداخلية للفلبين ولقاءه بالرئيس الفلبيني .

وكان السفير الفلبيني زار بالأمس مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري برفقة زوجته ،واستقبلهما الأستاذ محمد بن عبدالرحمن المشاري ،والدكتورة هدية المشاري ،وأعضاء مجلس الإدارة والطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى وتحول السفير الفبيني داخل اروقه المستشفى حيث زار العديد من الاقسام واطلع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في أقسام العمليات والاشعة والمختبرات ووحدة غسيل الكلى.

كما التقى السفير الفلبيني بالعديد من طواقم التمريض من الجالية الفلبينية العاملين بالمستشفى والتى تجاوزت مدة عمل بعضهم الخمسة والعشرون عاما.

وأبدى السفير الفلبيني إعجابه بكل ما شاهد بالمستشفى مشيدًا بالتعامل المثالي من الإدارة مع العاملين بالمستشفى وخاصة أفراد الجالية الفلبينية.

وقدم الاستاذ محمد عبدالرحمن المشاري درعا تذكاريا للسفير الفلبيني كما تم خلال الزيارة تكريم الاعلاميين وكذا تكريم بعض العاملين بالمستشفى .