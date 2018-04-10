خطة لدمج رياض الأطفال والابتدائية في 5 سنوات

علي القحطاني (صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن خطة استراتيجية تنتظر التطبيق تتمثل في ردم الفجوة الموجودة بين مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الأبتدائية ،بجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمنتدى الدولي السادس للتعليم ” تعليم 2018 ” ، بعنوان ” توجهات أجهزة الحكومة في دعم الطفولة المبكرة “.

وأوضح العيسى أن العقبة الرئيسية التي تواجه وزارة التعليم للتوسع في رياض الأطفال لرفع نسبة الملتحقين في هذه المرحلة من 17 % إلى 70%، يتمثل في المنشآت والمرافق التي تستوعب هذا النوع من التعليم، حيث لا يمكن وضع 30 طالبًا في مرحلة رياض الأطفال في فصل واحد حتى نضمن معايير الجودة، والإشراف المباشر على عملية التعلم.