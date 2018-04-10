30 فتاة تتنافسن في سباق دراجات بجدة لأول مرة

نايف السالم(صدى):

تتنافس اليوم الثلاثاء، 30 فتاة في سباق للدراجات الهوائية في جدة ، وهو السباق الأول من نوعه بالمملكة وذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي بمكة المكرمة الشهر الماضي.

وتبلغ مسافة السباق 10 كيلو مترات، وسيتم تتويج الفائزات في ملعب الجوهرة في نطاق استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي صادف 7 أبريل الحالي، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة.

و ستحصل الفائزات على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة، ودعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.