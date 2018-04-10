30 فتاة تتنافسن في سباق دراجات بجدة لأول مرة
تتنافس اليوم الثلاثاء، 30 فتاة في سباق للدراجات الهوائية في جدة ، وهو السباق الأول من نوعه بالمملكة وذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي بمكة المكرمة الشهر الماضي.
وتبلغ مسافة السباق 10 كيلو مترات، وسيتم تتويج الفائزات في ملعب الجوهرة في نطاق استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي صادف 7 أبريل الحالي، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة.
و ستحصل الفائزات على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة، ودعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.
عوض ال مانع[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليكم ما تستحقون بس والله ما وراكم رجال يضفونكم بس ايش الفائدة من السباق الا تبرج وقله حياء بس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16420 ] نشر منذ 2 ساعتين
وذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي بمكة المكرمة الشهر الماضي
**************************************************
الماراثون كان في الاحساء وليس في مكه
سمحان[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجعل وزرهم في ذمة لمن يدعو ويطالب ويشجع مثل هذالانحلال ( ان يوم الفصل كان ميقاتا)
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 1 ساعة
الجائزة ستكون كرتون أولوز بجوانح ضد البلل…مقدمه من مجموعة شركات أسعد بليله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9618 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه طبطبلي