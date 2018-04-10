” الفراج ” يكشف سبب عدم تواجد رئيس الأهلي خلال مباراة الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

أوضح الإعلامي وليد الفراج أن سبب عدم تواجد رئيس النادي الأهلي الأمير تركي بن محمد بمباراة الكلاسيكو التي جمعت فريقه بالهلال السبت الماضي، هو تعرض منزله لحريق كبير قبل المباراة.

وقال الفراج إن منزل الأمير تركي بن محمد تعرض لحريق كبير، وعلم به مع بداية الشوط الأول، فغادر الملعب متوجها إلى المنزل حيث كان إحدى بناته متواجدة ووقتما نشب الحريق.

ولفت إلى أن المنزل تعرض لأضرار كبيرة، لكن لم يصب أحد من أهله بمكروه.