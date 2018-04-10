مواطنة تبدع في الرسم بحبيبات الشاي

نورة الشهري(صدى):

الفن والإبداع ليس لهما حدود أو قواعد معينة وثابتة، فلم يقتصر الرسم فقط على استخدام الفرشاة وأنواع معينة من الأقلام والألوان فقط.

وهذا مافعلته المواطنة الثلاثينية الفنانة التشكيلية فاطمة الحمادة ،من الاحساء، حيث استخدمت حبيبات الشاي في الرسم والإبداع بلوحاتها الفنية.

ومثلت حبيبات الشاي نقطة تحول في مسيرتها الفنية، وأدخلتها إلى عالم فني جديد مختلف عن بقية الفنون.

وتوضح الحمادة العوائق التي واجهتها في الرسم، حيث أن حبيبات الشاي داخل الأكياس تختلف عن بعضها البعض فهي غير منتظمة ، وهناك حبيبات صغيرة وأخرى كبيرة، وهذا يستدعي بذل جهود إضافية لإظهار الظل والنور في الرسم حتى تكون بارزة المعالم، بحسب اليوم.