شيف سعودية توضح طريقة تحضير أطباق الحلوى لولي العهد بفرنسا

علي القحطاني (صدى):

أكدت الشيف السعودية ميادة بدر ، والتي حضرت أطباق الحلوى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والوفد المرافق له وضيوفهم الفرنسيين، أنها خلطت أساليب الطهي الفرنسية مع النكهات السعودية.

وأوضحت بدر خلال لقاءها ببرنامج ” تفاعلكم ” أنها استخدمت القهوة العربية كحشو في أحد أطباق الكيك بالبوظة، خلال مأدبة العشاء التي أقيمت بمجمع متحف اللوفر.

ولفتت إلى أنها أعدت الحلوى في وقت سابق ونالت استحسان العاملين معها ما كان حافزا لها على إعداد الحلوى في مأدبة العشاء.