” التقني لخدمات البترول ” يتيح برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف

علي القحطاني (صدى):

كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب ” دبلوم لمدة سنتين ” والمنتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز.

وأوضح المعهد أن ذلك بفروعه في الدمام ،والخفجي ، مشيرا إلى عدة شروط يجب توافرها في المتقدم.

وشملت الاشتراطات أن يكون سعودي الجنسية ” رجال ” ، ومن خريجي الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل تراكمي لا يقل عن 70% ، وأن يكون حاصلاً على مستوى قياس بمعدل لا يقل عن 60%.

إضافة ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن يكون العمر أقل من 23 سنة حسب التقويم الهجري، وأن يكون لائقا طبياً.

وأوضح المعهد مميزات ذلك البرنامج وهي الحصول على :

– تأمين طبي.

– سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– مكافأة شهرية أثناء التدريب (3000) ريال كحد أدنى.

– دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويتاح التقديم حالياً عن طريق موقع المعهد من ( هنا ) ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1439/8/3هـ.