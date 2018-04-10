في يوم الوفاء..ابتدائية البيض الأعلى.. وملتقى رجال الوفاء يحتفلون بتقاعد ” الحمزي ” و ” الشريف “

احمد شراحيلي -عبدالعزيز طوهري(صدى):

احتفلت مدرسة البيض الأعلى الابتدائية وملتقى رجال الوفاء أمس الاثنين ،بتقاعد الأستاذين محمد بن ناصر حمزي ويحيى بن منصور الشريف ، في قاعة الدانة للاحتفالات بقامرة أبوعريش ، بحضور مدير مكتب التعليم بابي عريش الدكتور حسن الخضي وشيخ شمل الشرفاء الشيخ مساعد بن قاسم قصادي .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم للطالب معاذ جباري ثم كلمة لقائد المدرسة الأستاذ خالد بن شار ياسين .

وألقى الشيخ علي بن محمد عقيلي كلمة نيابة عن ملتقى رجال الوفاء أوضح فيها سعادة الجميع بالاحتفاء بالمتقاعدين بعد أن أدو عملهما بكل إخلاص ونبل ، مقدماً شكره لقيادة المدرسة ولكل من ساهم في هذا الاحتفاء .

واستمع الحضور بعدها لثلاثة قصائد شعرية بهذه المناسبة للشعراء الأستاذ علي بن إبراهيم واصلي والأستاذ علي بن حمد طاهري وللأستاذ محمد بن أحمد مسملي ، نالت اعجاب الحضور .

عقبها شاهد الجميع عرض مرئي عن مسيرة المحتفى بهما ، ثم فقرة بعنوان قالوا عنهم تلاها مشاركة متميزة للطلاب بعنوان ” شكراً معلمي ” .

وعبر الأستاذ المتقاعد محمد حمزي في كلمة المحتفى بهما ألقاها نيابة عن زميله الشريف عن سعادتهما بهذا التكريم وقدم الشكر لزملائهم على مشاعرهم النبيلة ، سائلين المولى عزوجل أن يديم النعمة والصحة والعافية على الجميع .

من جهته أكد مدير مكتب التعليم بأبي عريش الدكتور حسن الخضي على الجهد الذي قدمه المتقاعدين خلال فترة عملهما خدمة للدين والوطن موضحا عظمة المعلم والتعليم مقدماً شكره وشكر المجتمع التربويه لهما وشكره للمدرسة وقيادتها.

شهد ختام الحفل توزيعاً للدروع والهدايا على المحتفى بهما ثم التقطت الصور التذكارية ، ودعي بعدها الجميع لمأدبة العشاء بهذه المناسبة .

حضر الحفل عددا من المشرفين التربويين وقادة المدارس وجمع من الأهالي ومحبي المحتفى بهما .