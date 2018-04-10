بالفيديو..ظهور ضحية من ضحايا ” الحوت الأزرق ” في بريدة

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول إقدام فتاة على الإنتحار، من أعلى بناية في بريدة، بعدما أقبلت على لعب اللعبة الشهيرة ” الحوث الأزرق ” ،ونجحت الجهات المختصة في إنقاذها.

وتمثل لعبة الحوث الأزرق ” المميتة ” خطرا في الآونة الأخيرة، حيث تسببت في انتحار العديد من الشباب والفتيات الذين أقدموا على استخدامها.

وتستهدف تلك اللعبة الأطفال والمراهقين وتعتمد على عدد من الخطوات التي ينفذها اللاعب وعن طريقها يتم أخذ الكثير من بياناته الشخصية، وإن لم ينفذ شروط اللعبة يتم تهديده بهذه المعلومات الخاصة مما يدفع البعض للانتحار.