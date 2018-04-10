قطر تستغيث بأموالها الخارجية للتخفيف من أثر المقاطعة

عبدالسلام القزيز(صدى):

استمرارا لتخبط التنظيم القطري، كشفت وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية، أمس الاثنين، عن إعادة ” جهاز قطر للاستثمار ” 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من آثار المقاطعة ومعاناتها.

وأوضحت أن هيئة الاستثمار القطرية قد وضعت مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ بدء الأزمة ،حيث بدأ بعض المقرضين في المملكة، والإمارات، والبحرين، في سحب الأموال.

وتمتلك هيئة الاستثمار القطرية، حصصا في شركات دولية منها: ” جلينكور بي إل سي ” و” باركليز بي إل سي “، حيث باع الصندوق الشهر الماضي كامل حصته في شركة Veolia Environnement SA مقابل 622 مليون دولار ، بعد أشهر من تخفيض حصصه في Tiffany & Co وCredit Suisse Group AG.

وأشارت الوكالة موقع إلى أن الدوحة أقامت أيضا طرقا تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية لدعم الإنتاج المحلي للأغذية، والذي قد يرتفع إلى 90 في المائة من الاستهلاك بحلول الشهر المقبل.