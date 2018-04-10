سيول مركز الغريف تجرف ٤٠٠ نخلة وتقطع الكهرباء

نايف السالم(صدى):

أسفرت سيول مركز الغريف جنوب محافظة الخرمة عن جرف ما يقارب من ٤٠٠ نخلة، كما تسببت في قطع التيار الكهربائي عن ألفي مشترك.

وأوضح مواطن أن السيول تسببت في جرف وتضرر ٤٠٠ نخلة من مزرعته التي ورثها عن والده ، مؤكدا أنه لم يسبق أن شهدت المنطقة مثل هذه السيول.

وأعرب المواطن عن صدمته بعدما تفقد مزرعته بعد هطول الأمطار حيث أعداد كبيرة من النخيل قد جرفتها السيول، وما بقي منها تضرر بشكل كبير، بحسب المدينة.

وأكد عدد من المواطنين أن شركة الكهرباء لم تتجاوب مع بلاغاتهم بالشكل المطلوب.