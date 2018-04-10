بالفيديو..الجبيلان يروي قصة إعجاب بلجيكية به أعلنت إسلامها بعد حديثه معها

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو للداعية سليمان الجبيلان يتحدث فيه عن مطاردة سيدة بلجيكية له لانجذابها تجاهه.

وروى الجبيلان موقف أثناء تواجده في العاصمة البلجيكية بروكسل، زاعما أن سيدة بلجيكية لحقت بمترجمه الليبي وأخبرته عنه بأن : ” هذا الرجل فيه جاذبية وشكله جذاب وجميل “.

وأوضح الجبيلان أنه دعاها لأحد المراكز الإسلامية وجلس معها وسألها عن سبب إعجابها به، قائلا: ” جلست وكانت ترتدي زيا قصيرا “، مشيرا إلى أنه ما كان منه إلا أن نزع غترته وغطى به أرجلها العارية.

ولفت إلى أنه أوضح لها بأن من له رؤية أرجلها العارية هو فقط زوجها، وتابع قائلا: ” ثلث ساعة يا طويل العمر وأنا اتحدث معها وأعلنت إسلامها “.