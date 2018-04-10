منذر آل الشيخ يقترح تغيير اسم قطر لـ ” شرق جزيرة سلوى “
علق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك ، على مشروع قناة سلوى البحرية الذي سيحول قطر لجزء من الجزيرة التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية.
واقترح آل الشيخ ” ساخرا ” تغيير أسم دولة قطر إلى أسم جديد يتناسب ووضعها على أن يكون ” دولة شرق جزيرة سلوى “.
الجدير بالذكر أن القناة ستكون من تمويل جهات سعودية إماراتية استثمارية من القطاع الخاص ، بينما تكون السيادة للمملكة بالكامل ، وستكون القناة بطول 60 كم ، وبعرض 200 م ، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترًأ وهو ما يجعلها قادرة على استيعاب واستقبال كافة أنواع السفن .
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نهى[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت بيضموها على دولة تانية ونخلص 😂😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حلوة الفكرة تليق بيها
فيصل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
ياربي😂😂،، ،بيناسبها والله