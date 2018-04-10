  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. منذر آل الشيخ يقترح تغيير اسم قطر لـ ” شرق جزيرة سلوى “

منذر آل الشيخ يقترح تغيير اسم قطر لـ ” شرق جزيرة سلوى “

منذر آل الشيخ يقترح تغيير اسم قطر لـ ” شرق جزيرة سلوى “
فهد السالم(صدى):

علق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك ، على مشروع قناة سلوى البحرية الذي سيحول قطر لجزء من الجزيرة التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية.

واقترح آل الشيخ ” ساخرا ” تغيير أسم دولة قطر إلى أسم جديد يتناسب ووضعها على أن يكون ” دولة شرق جزيرة سلوى “.

الجدير بالذكر أن القناة ستكون من تمويل جهات سعودية إماراتية استثمارية من القطاع الخاص ، بينما تكون السيادة للمملكة بالكامل ، وستكون القناة بطول 60 كم ، وبعرض 200 م ، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترًأ وهو ما يجعلها قادرة على استيعاب واستقبال كافة أنواع السفن .

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. حرس الحدود يتسلم منفذ سلوى للبدء في المشروع

تمويل سعودي إماراتي لقناة سلوى.. وشركات مصرية ستتولى العمل


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

ياريت بيضموها على دولة تانية ونخلص 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حلوة الفكرة تليق بيها

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة

ياربي😂😂،، ،بيناسبها والله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *