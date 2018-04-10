منذر آل الشيخ يقترح تغيير اسم قطر لـ ” شرق جزيرة سلوى “

فهد السالم(صدى):

علق رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك ، على مشروع قناة سلوى البحرية الذي سيحول قطر لجزء من الجزيرة التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية.

واقترح آل الشيخ ” ساخرا ” تغيير أسم دولة قطر إلى أسم جديد يتناسب ووضعها على أن يكون ” دولة شرق جزيرة سلوى “.

الجدير بالذكر أن القناة ستكون من تمويل جهات سعودية إماراتية استثمارية من القطاع الخاص ، بينما تكون السيادة للمملكة بالكامل ، وستكون القناة بطول 60 كم ، وبعرض 200 م ، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترًأ وهو ما يجعلها قادرة على استيعاب واستقبال كافة أنواع السفن .

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