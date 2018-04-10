بالفيديو.. حقيقة ” مجنس قطري ” استخدم للإساءة للمملكة

طلال الضوي(صدى):

فضح حساب الردع السعودي ،استخدام التنظيم القطري وقناة الجزيرة الكاذبة لمجنس قطري، سوري الجنسية يعمل لحساب التنظيم يدعى عبدالله فواز الشمري.

وأوضح الردع السعودي في مقطع فيديو ،أن الشمري تمت استضافته في عام 2012 م ، عبر قناة الجزيرة القطرية مرة كمعارض سوري ، وأخرى كمعارض سعودي ومتخصص بالشأن الخليجي للإساءة للمملكة.

وأشار إلى أنه يظهر في وقتنا الحالي تحت هوية مختلفة، و تغير اسم اوالده وأصبح يحمل لقب ” مؤسس شبكة معلومات ” لشق الصف السعودي الإماراتي وبث الكذب على شخصيات سعودية.

وتستمر أكاذيب تنظيم الحمدين وقناته الموجهة ” الجزيرة ” في محاولتهما الفاشلة لشق صفوف الدول المقاطعة ،لكنها جميعها تصبح دون جدوى.