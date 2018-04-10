مواطن يطالب بـ 5000 ريال قيمة توفيقه بين عريس وعروسته

نايف السالم(صدى):

في واقعة غريبة ،تقدم مواطن خمسيني بدعوى قضائية ضد أحد أقاربه يلزمه بدفع مبلغ 5000 ريال ، قيمة سعيه ومساهمته في التوفيق بينه وبين عروسه.

وأحالت الدائرة الحقوقية في محكمة ينبع الدعوى إلى لجنة الصلح بالمحكمة وذلك قبل النطق بالحكم في القضية.

وذكر المواطن في دعواه أن لديه شهودا أثناء تأكيد العريس له عندما وعده ” بالحلاوة ” في حالة إتمام زواجه، بحسب المدينة.

ونفى العريس في المحكمة وجود اتفاق وأن موضوعات الإسهام في الخطوبة علاقة إنسانية سامية لاتدخل في نطاق البيوع التي تلزمه بدفع دلالة.

وأكد المدعي عليه إنه في حالة إلزامه بذلك شرعا فلن يمانع شريطة أن تكون القيمة 625 ريالا فقط باعتبار أن المدعي يستحق 2.5% من القيمة الإجمالية للمهر البالغ 25 ألف ريال.