بعد مشروع قناة سلوى..إعلامي مصري: ” بكرة نعمل كوبري فوق قطر “

القاهرة(صدى):

سخر الإعلامى المصري عمرو أديب، من التنظيم القطري، معلقا على مشروع قناة سلوى الذي تعكف عليه المملكة الآن، وسيحول قطر إلى جزيرة منعزلة عن محيطها العربي.

وقال أديب خلال حلقة برنامجه ” كل يوم ” : ” القطريون أصيبوا بحالة من الهستيريا بعد القرار السعودي بحفر قناة سلوى، الدوحة ستتحول لجزيرة بالفعل بعدما كانت شبه جزيرة “، مضيفا : ” القناة ستحفر داخل الحدود السعودية بطول حدودها مع قطر بطول 60 كليومترًا “.

وسخر من الموقف القطري قائلا : ” كل يوم تتقزم القضية القطرية وستنتهى بالكلية فى المستقبل “، لافتًا إلى أن الحدود البرية الوحيدة للدوحة هى مع الرياض ولكن هذه الحدود ستنتهى قريبًا.

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