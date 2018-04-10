تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة مواطن بالقطيف

نايف السالم(صدى):

على خلفية مقتل مواطن بعدة طلقات نارية في مزرعته، والعثور على جثته في القطيف، أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه من خلال التحريات الموسعة التي قام بها رجال الأمن، تم تقليص دائرة الاشتباه بأحد الأشخاص.

وأوضح أنه تم القبض على المشتبه به وهو مواطن عشريني، وقد ثبت تورطه في مقتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهما، وذلك بعد استدراجه لأحد المواقع الزراعية، وتقييده والاعتداء عليه، بالضرب بألواح خشبية بمواقع متفرقة من الجسم.

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