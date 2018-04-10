  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العلياني يطالب بمحاسبة المعلم صاحب مقطع ” الجرب يا عرب اقترب “

العلياني يطالب بمحاسبة المعلم صاحب مقطع ” الجرب يا عرب اقترب “

العلياني يطالب بمحاسبة المعلم صاحب مقطع ” الجرب يا عرب اقترب “
علي العنزي(صدى):

أعرب الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج ” معالي المواطن ” عن ذهوله بعد مشاهدة مقطع لأحد المعلمين يردد مع الطلاب: ” اسبحوا لا يجييكم جرب.. الجرب يا عرب اقترب “.

وتسائل العلياني قائلا: ” هل هذه هي الطرق العلمية الصحيحة للتوعية من مرض الجرب؟ ” مشيرًا إلى أن المختصين بينوا أن المسؤول عن الجرب هو طفيل لا يرى بالعين المجردة، وليس بالضرورة مرتبطا بالنظافة.

ودعا للمحاسبة والمعاقبة لأن المقطع لا يمثل ولا يعكس مكانة المملكة، داعيا وزارتي التعليم والصحة لمزيد من الاهتمام بهذا الملف في تظل تزايد حالات انتشار مرض الجرب في المدارس وبين الطلاب.

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مدرسة ابتدائية تكافح الجرب بطريقة طريفة


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *