العلياني يطالب بمحاسبة المعلم صاحب مقطع ” الجرب يا عرب اقترب “

علي العنزي(صدى):

أعرب الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج ” معالي المواطن ” عن ذهوله بعد مشاهدة مقطع لأحد المعلمين يردد مع الطلاب: ” اسبحوا لا يجييكم جرب.. الجرب يا عرب اقترب “.

وتسائل العلياني قائلا: ” هل هذه هي الطرق العلمية الصحيحة للتوعية من مرض الجرب؟ ” مشيرًا إلى أن المختصين بينوا أن المسؤول عن الجرب هو طفيل لا يرى بالعين المجردة، وليس بالضرورة مرتبطا بالنظافة.

ودعا للمحاسبة والمعاقبة لأن المقطع لا يمثل ولا يعكس مكانة المملكة، داعيا وزارتي التعليم والصحة لمزيد من الاهتمام بهذا الملف في تظل تزايد حالات انتشار مرض الجرب في المدارس وبين الطلاب.

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