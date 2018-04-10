” لا تعليق ” عنوان صورة جمعت ولي العهد وملك المغرب وسعد الحريري

علي القحطاني (صدى):

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة جمعته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ،وملك المغرب محمد السادس عبر حسابة بموقع تويتر.

وكان عنوان الصورة التي نشرها الحريري ” لا تعليق ” ، وذلك أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الفرنسية.

وتأتي الصورة التي التقطت في باريس بالتزامن مع الزيارة الحالية التي يقوم بها ولي العهد الى فرنسا .

يذكر أن العلاقت السعودية اللبنانية استعادت عافيتها مؤخرا حيث اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ارتياحه إزاء “التقارب” بين بلاده والمملكة العربية السعودية.