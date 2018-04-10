” القحطاني ” يوضح مصير قطر بعد مشروع قناة سلوى

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي ، سعود القحطاني ، إن مشروع قناة سلوى البحرية سيحول قطر لجزء من الجزيرة التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية .

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوي التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه. وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! ” .

وتابع قائلًا ” قلت في بداية الأزمة : تونا مابدينا .. هي الرياض ” .