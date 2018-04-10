صحة جازان: إصابة طالب بالجرب في فطيحة بيش

تركي السالم(صدى):

أعلنت مصادر، عن وجود حالة جرب لطالب بإحدى مدارس مركز الفطيحة التابعة لمحافظة بيش، وذلك عقب مراجعته مستوصف رعاية أولية، يشكو الحكة الشديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي في تصريحات صحفية، إنه ‏تم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات المصابة بالجرب المعلنة سابقًا، وغادرت المستشفى.

وأضاف ” غاوي ” ، أنه قد تم رصد عدد 15 حالة مصابة بالجرب في جازان، وتم التعامل مع جميع الحالات والسيطرة عليها وفق الإجراءات المتبعة، ونطمئن الجميع بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والتوعوية مع جميع الحالات والمخالطين.