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بالصور.. بلدية ينبع تتفاعل مع حالات الجرب بإغلاق مغاسل مخالفة

بالصور.. بلدية ينبع تتفاعل مع حالات الجرب بإغلاق مغاسل مخالفة
نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة ينبع ممثلة بإدارة الأسواق ، جولات تفتيشية على المغاسل و20 محلًا ، تفاعلًا مع حالات الجرب المنتشرة في الفترة الأخيرة .

وأسفرت الجولات ، عن إغلاق مغسلتين للملابس والبطانيات ، بسبب سوء النظافة فيهما ، وعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية ، بالإضافة غلأى عدم فرز ملابس الزبائن .

وجرى إغلاق محلين بسبب الفتح قبل الحصول على الرخصة وعدم تجديدها ، بالإضافة إلى وجود سكن عمال ، وتشغيل العمال بدون شهادات صحية وسوء التجهيزات .

 


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