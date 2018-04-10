  • الإثنين 9

    أبريل

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  3. تساقط الصخور من أعلى جبل على طريق سريع

تساقط الصخور من أعلى جبل على طريق سريع




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