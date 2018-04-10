بالفيديو.. وجبة سريعة بنكهة الحشرات

حسين العلي(صدى):

وثق مواطن بواسطة جوالة، مقطع فيديو يظهر وجود حشرة ” دودة ” ، داخل وجبة سريعة في أحد مطاعم بمكة المكرمة.

وأفاد المواطن أنه قام بتسجيل المقطع بعد أن طلب وجبة سريعة في أحد المطاعم الشهيرة، إلا أنه فوجئ بوجود ” دودة ” تتحرك داخل السندوتش.