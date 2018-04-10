بالفيديو.. وجبة سريعة بنكهة الحشرات
وثق مواطن بواسطة جوالة، مقطع فيديو يظهر وجود حشرة ” دودة ” ، داخل وجبة سريعة في أحد مطاعم بمكة المكرمة.
وأفاد المواطن أنه قام بتسجيل المقطع بعد أن طلب وجبة سريعة في أحد المطاعم الشهيرة، إلا أنه فوجئ بوجود ” دودة ” تتحرك داخل السندوتش.
السعودي[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 19 دقيقة
نصيحه لوجه الله من واقع تجربه شخصيه
انا فتحت مطعم نسائي (لاحظوا نسائي) وكنت مشدد عليهم جدا في مسألةالنظافه وكنت جايب لهم عاملة خاصه بالتنظيف
وكل يوم بعد ما ينتهي دوام الموظفات اشيك المطعم وراهم
وبكل امانه كان الوضع من ناحية النظافة سيء جدا واضطريت اقفل المطعم ابراءا للذمه
وتوبة اكل من مطعم من ا لان حتى يوم الدين
ولواضطريت اخذ فطاير من السوبر ماركت الين تنفرج