أمير الباحة يقدّم واجب العزاء لأسرتي فالح وعلي الغامدي

إبراهيم الزهراني(صدى):

قدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، واجب العزاء في وفاة الشيخ فالح بن صالح بن مهدي الغامدي، والشيخ علي بن وافية الغامدي – رحمهما الله -.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدين ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

من جهته أعرب ذوو الفقيدين، عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن ما قدم خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.