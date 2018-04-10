قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال تعز

سعيد العجل(صدى):

أحرزت قوات الجيش، اليوم الاثنين، تقدماً جديداً في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وسط ازدياد وتيرة المعارك مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال نائب الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير ” تلة الكمبتين ” و ” تلة الأريل ” وعدد من المواقع الأخرى في جبل الوعش الاستراتيجي المطل على شارعي الخمسين والستين، كما تمكنت من تحرير عدد من المواقع الأخرى في محيط منطقة عصيفرة.

وأوضح العقيد البحر، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواقع التي حررتها قوات الجيش تطل على خطوط وطرق إمداد مليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيراً إلى أن المعارك لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

وذكر البحر أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الإنقلابية.