بالفيديو.. مدير مدرسة يروي تفاصيل تعرضه للنصب من ” فوركس “
كشف المواطن سلمان الغزاوي ، أحد الضحايا المتضررين من تداول ” فوركس ” ، عن كيفية بدء هذا التداول والأشخاص الذين تعامل معهم حتى وصل رصيده إلى مليون دولارًا ولم يتمكن من سحب أي شئ منه .
وأشار ” الغزاوي ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه تعرف على الشركة من خلال “تويتر ” ، ليقوم بالتجربة بدفع 2500 ريالًا للشركة ، واتصلوا به وشرحوا له الطريقة وقصص الناجحين ، وهو ما طمأنه إلا أنه علم لاحقًا أن هاتفه اخترق .
وأوضح أنه وقع معهم عقد بدء التداول في الرياض ، ولأنه مدير مدرسة لم يتمكن من الذهاب إلى هناك فاقترحوا عليه إرسال العقد من خلال البريد الإلكتروني وتوقيعه وإعادة إرساله لهم ، وبعدما تم التداول ببنك الراجحي اطمأن لهم أكثر .
ولفت إلى أن التداول بدأ بعدة طرق ، ولكنه لم يتمكن من سحب أي أموال ، وعندما طلب منهم ذلك رفضوا وأبلغوه أن مؤشر السوق تحت مستوى 13 فهو خطير ويصعب السحب ، مضيفًا أنه حول الأموال إلى بنك الراجحي وكانت تصله بطاقات شحن فيشحن حسابه في ” إيكو بيز ” ثم ينقلها إلى الحساب الخاص بالتداول .
سلمان الغزواني يحكي تفاصيل تضرره في تداولات “الفوركس”#معالي_المواطن pic.twitter.com/duQtPcN9Um
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٩ أبريل، ٢٠١٨
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا الي يقاله خاروف متعلم
دامك دخلت في توتر وسرغم وسنب شت كلها
لو مشتري لك خضار وفواكة ب ٢٥٠٠ ريال من سوق الجملة حق الخضار بعتيقه
وباسطاً فيهم عند مسجد الراجحي ولا مسجد ام الحمام كان الحين فوق راس مالك جايك اقل شي ٧٠٠ ريال كل اسبوع
الله المستعان لو الشباب يرجع سويتها عسى الله يحسّن خاتمتنا بس
ياكثر الخرفان لا ومدير مدرسة الله لا يبلانا