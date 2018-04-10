بالفيديو.. مدير مدرسة يروي تفاصيل تعرضه للنصب من ” فوركس “

عادل الحربي(صدى):

كشف المواطن سلمان الغزاوي ، أحد الضحايا المتضررين من تداول ” فوركس ” ، عن كيفية بدء هذا التداول والأشخاص الذين تعامل معهم حتى وصل رصيده إلى مليون دولارًا ولم يتمكن من سحب أي شئ منه .

وأشار ” الغزاوي ” خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه تعرف على الشركة من خلال “تويتر ” ، ليقوم بالتجربة بدفع 2500 ريالًا للشركة ، واتصلوا به وشرحوا له الطريقة وقصص الناجحين ، وهو ما طمأنه إلا أنه علم لاحقًا أن هاتفه اخترق .

وأوضح أنه وقع معهم عقد بدء التداول في الرياض ، ولأنه مدير مدرسة لم يتمكن من الذهاب إلى هناك فاقترحوا عليه إرسال العقد من خلال البريد الإلكتروني وتوقيعه وإعادة إرساله لهم ، وبعدما تم التداول ببنك الراجحي اطمأن لهم أكثر .

ولفت إلى أن التداول بدأ بعدة طرق ، ولكنه لم يتمكن من سحب أي أموال ، وعندما طلب منهم ذلك رفضوا وأبلغوه أن مؤشر السوق تحت مستوى 13 فهو خطير ويصعب السحب ، مضيفًا أنه حول الأموال إلى بنك الراجحي وكانت تصله بطاقات شحن فيشحن حسابه في ” إيكو بيز ” ثم ينقلها إلى الحساب الخاص بالتداول .