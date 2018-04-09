نهاية مأساوية لفتاة انتقلت لشقة لممارسة الرذيلة مع 3 رجال

دبي(صدى):

لقيت فتاة مصرعها ، عقب سقوطها من شرفة شقة بالطابق الثالث في دبي ، أثناء محاولتها الهروب من 3 آسيويين احتجزوها داخله عقب ممارسة الرذيلة معها .

وأعلنت شرطة مدينة دبي الإماراتية ، عن تفاصيل الواقعة في بيان إعلامي ، مؤكده ، أن المتهمين الثلاثة أحضروا المجني عليها إلى الشقة من ملهى ليلي لممارسة الفاحشة بموجب اتفاق معها، ولما أخلت بالاتفاق أرادوا معاقبتها والانتقام منها، فاحتجزوها واعتدوا عليها، قبل أن تحاول الهرب من الشرفة، لتنتقل إلى شرفة شقة أخرى، فوقعت وتوفيت على الفور.

ويواجه المتهمون 3 تهم من قبل النيابة، الأولى احتجاز المجني عليها بنحو أفضى إلى الموت، وهتك عرضها بالرضا، وسرقة 22300 درهم (6100 دولار) منها .