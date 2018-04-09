بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول استخراج 3 شباب غارقين
أظهر مقطع فيديو ، محاولات رجال الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير ، اليوم الإثنين ، استخراج 3 شبان غرقوا في سد رويغب .
ونشر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، المقطع ، وعلق عليه قائلًا ” إنا لله وانا اليه راجعون الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير يحاولون استخراج ثلاثة شباب غرقوا في سد رويغب في تاريخ هاذا اليوم / الأثنين موافق / ١٤٣٩/٧/٢٣ .. اللهم ارحمهم جميعا وتقبلهم من الشهداء كما وصلني ” .
انا لله وانا اليه راجعون
"الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير يحاولون استخراج ثلاثة شباب غرقوا في سد رويغب
رويغب
في تاريخ هاذا اليوم / الأثنين موافق / ١٤٣٩/٧/٢٣
وفاة ثلاثه أشخاص جميعاً غرق في سد رويغب اللهم ارحمهم جميعا وتقبلهم من الشهداء" كما وصلني pic.twitter.com/93zgkCMiO8
— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) ٩ أبريل، ٢٠١٨
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