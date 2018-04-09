بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول استخراج 3 شباب غارقين

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو ، محاولات رجال الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير ، اليوم الإثنين ، استخراج 3 شبان غرقوا في سد رويغب .

ونشر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، المقطع ، وعلق عليه قائلًا ” إنا لله وانا اليه راجعون الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير يحاولون استخراج ثلاثة شباب غرقوا في سد رويغب في تاريخ هاذا اليوم / الأثنين موافق / ١٤٣٩/٧/٢٣ .. اللهم ارحمهم جميعا وتقبلهم من الشهداء كما وصلني ” .