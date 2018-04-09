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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول استخراج 3 شباب غارقين

بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول استخراج 3 شباب غارقين
حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو ، محاولات رجال الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير ، اليوم الإثنين ، استخراج 3 شبان غرقوا في سد رويغب .

ونشر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، المقطع ، وعلق عليه قائلًا ” إنا لله وانا اليه راجعون الدفاع المدني بثادق وشقراء والمجمعة وحوطة سدير يحاولون استخراج ثلاثة شباب غرقوا في سد رويغب في تاريخ هاذا اليوم / الأثنين موافق / ١٤٣٩/٧/٢٣ .. اللهم ارحمهم جميعا وتقبلهم من الشهداء كما وصلني ” .


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