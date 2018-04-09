كشف تفاصيل جثة ” صفوى المجهولة “

نايف السالم(صدى):

أفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تبلغت مؤخراً عن تغيب مواطن أربعيني عن منزله، وقد باشر المختصون بالشرطة إجراءات ضبط البلاغ، والبحث والتحري عن المتغيب.

وتابع ” من خلال التحريات الموسعة التي قام بها رجال الأمن، تم تقليص دائرة الاشتباه بأحد الأشخاص في اختفاء وتغيب المواطن، حيث تم القبض عليه وهو مواطن عشريني، وقد ثبت تورطه في مقتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهما، وذلك بعد استدراجه لأحد المواقع الزراعية، وتقييده والاعتداء عليه، بالضرب بألواح خشبية بمواقع متفرقة من الجسم ” .

وأضاف ” تم العثور على جثمان المتوفى، ونقله إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوص اللازمة، فيما تم إيقاف المتهم، وإحالة أوراق الجريمة لفرع النيابة العامة بالمحافظة ” .

يشار إلى شرطة المحافظة باشرت صباح اليوم حادثة العثور على جثة المواطن، في إحدى مزارع مدينة صفوى.‎