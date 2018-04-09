بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنفذ برنامج ” رِواح روُح “

نايف السالم(صدى):

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع مركز المهاجرات النسائي ومتمثل في الاستاذة رقية البغدادي و طالبات نماء برنامج ” رِواح روُح ”

يهدف البرنامج الى تعزيز القيم الاسلامية النبيلة واليقين برحمه الله في كافه الأحوال وان الاسلام دين سعه و وسطية حيث احل له الترويح عن النفس بأسلوب شيق وممتع.

تخلل البرنامج مسابقات و ألعاب حركيّة حيث تم ربط الألعاب بأهداف تربوية سامية والتعليق عليها.

اختتم البرنامج بتوزيع الهدايا والورد على جميع الحاضرين في جو مفعم بالفرح والسرور بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكه الاستاذة بدور بنت هزاع الراجحي.