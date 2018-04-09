الصندوق العقاري يوضح كيفية نقل القرض من مدينة إلى أخرى

علي القحطاني (صدى):

كشف الصندوق العقاري، عن إمكانية نقل القرض من مدينة إلى أخرى، عن طريق وحدة خدمات المستفيدين.

وفي سياق متصل، أوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كيفية الحصول على التمويل.

وتابع: ” إذا كنت متقاعد أو قريب من التقاعد يمكنك أخذ التمويل من الجهات التمويلية التالية، والتي سوف تمولك إلى سن الـ70 عامًا: شركة دار التمليك، وشركة سهل، وشركة بداية، والمصرف العربي (مفعل البناء الذاتي)، ومصرف الرياض (مفّعل البناء الذاتي)، والبنك الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار ” .