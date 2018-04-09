الصندوق العقاري يوضح كيفية نقل القرض من مدينة إلى أخرى
كشف الصندوق العقاري، عن إمكانية نقل القرض من مدينة إلى أخرى، عن طريق وحدة خدمات المستفيدين.
وفي سياق متصل، أوضح الصندوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كيفية الحصول على التمويل.
وتابع: ” إذا كنت متقاعد أو قريب من التقاعد يمكنك أخذ التمويل من الجهات التمويلية التالية، والتي سوف تمولك إلى سن الـ70 عامًا: شركة دار التمليك، وشركة سهل، وشركة بداية، والمصرف العربي (مفعل البناء الذاتي)، ومصرف الرياض (مفّعل البناء الذاتي)، والبنك الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار ” .
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