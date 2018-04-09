بالفيديو.. تساقط البرد على طريق ” بقعاء – حائل ” بشكل مدهش

علي العنزي(صدى):

وثق أحد الموطنين بواسطة جوالة وهو في أحد محطات الوقود، مقطع فيديو لتساقط البرد على طريق ” بقعاء – حائل ” ، حيث واصلت الامطار الغزيرة هطولها على منطقة حائل ومحافظاتها وقراها مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط حبات البرد الكثيفة شملت كافة أنحاء المنطقة من دون استثناء.

وكانت الادارات الأمنية، قد أعلنت الحالات الطارئة لموسم الأمطار، حيث بذل مرور المنطقة جهدا في فك الاختناقات المرورية، وتكدس المركبات في عدة أحياء والشوارع وتواجد بصورة فاعلة في المواقع المتنزهات بهدف توعية الاهالي جراء التقيد بالأنظمة واتباع التعليمات بعدم المخاطرة خلال المطر .