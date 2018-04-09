وفاة وإصابة 4 في حادث تصادم شمال نفق السلام بجدة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 اشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم مساء اليوم.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن الحادث وقع شمال نفق السلام وأسفر عن حالة وفاة و4 اصابات نتيجة السرعة الزائدة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية، مشيرا إلى أن 4 فرق إسعافية والقائد الميداني فهد الطياري باشرت الحادث، حيث تم نقل 3 إصابات، اصابة منها خطيرة واصابتان متوسطة نقلت الى مستشفى الملك فهد وحالة عولجت بالموقع .