بالصور.. النصر يستأنف تدريباته اليومية

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الإثنين، تدريباته اليومية علي ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود ” رحمة الله ” ، استعدادًا للقاء القادسية والذي سيجمع الفريقين بالرياض مساء يوم الخميس ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري.

وبدأ التدريب باجتماع المدرب كرونسلاف يورشيتش، مع اللاعبين بحضور مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني، انطلق بعدها تمرين بجانب لياقية متنوعة باستخدام عدد من الأجهزة تلا ذلك تدريبات بالكرات البينية القصيرة ثم تدريب علي التسديد بالمرمي الصغير .

واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب طالب فيها المدرب اللاعبين بالعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة. في الوقت الذي خضع حراس المرمي (عبد الله العنزي ووليد عبدالله وحسين شيعان وصالح الوحيمد) لتدريبات مكثفة.