حساب المواطن يكشف أشهر سبب لرفض الاعتراض

عادل الحربي(صدى):

كشفت إدارة حساب المواطن ، عن أسباب رفض الاعتراض الذي تقدم به العديد من المعترضين على قيمة الاستحقاق في الدفعات السابقة ، وذلك قبل ساعات على إيداع الدفعة الخامسة للمستفيدين .

وأوضحت خدمة العملاء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن أشهر أسباب رفض الاعتراض تتمثل في أن قيمة الدعم التي تم إيداعها في حساب المستفيدين صحيحة ، وبالتالي تم إقرارها دون تعديل كما كانت عليه .

ونوه إلى أن الإجراء الذي يجب اتباعه في هذه الحالة هو الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق .