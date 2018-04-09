حساب المواطن يكشف أشهر سبب لرفض الاعتراض
كشفت إدارة حساب المواطن ، عن أسباب رفض الاعتراض الذي تقدم به العديد من المعترضين على قيمة الاستحقاق في الدفعات السابقة ، وذلك قبل ساعات على إيداع الدفعة الخامسة للمستفيدين .
وأوضحت خدمة العملاء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن أشهر أسباب رفض الاعتراض تتمثل في أن قيمة الدعم التي تم إيداعها في حساب المستفيدين صحيحة ، وبالتالي تم إقرارها دون تعديل كما كانت عليه .
ونوه إلى أن الإجراء الذي يجب اتباعه في هذه الحالة هو الاستئناف على قرار الرفض بالاعتراض من جديد خلال 3 أشهر من تاريخ نتيجة الاعتراض السابق .
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