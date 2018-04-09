بالفيديو.. يعقوب بوشهري يوضح حقيقة زواجه من ياسمين صبري

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الكويتي يعقوب بوشهري ، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بزواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري .

ورد ” بوشهري ” على هذه الشائعة عبر مقطع فيديو نشره على ” إنستجرام ” ، لافتًا إلى أن كل ما قيل هو عبارة عن شائعة سخيفة ، وأن هذه الأكاذيب تسببت في خلاف حاد بينه وبين والدته التي عاتبته وصدقت الخبر، مضيفًا ” أنام أعزب واقوم متزوج .. ليه يزوجوني؟ والاقي اخبار زواجي بكل المجلات من ياسمين صبري ” .

وأوضح أن سبب الشائعة هو تصويره إعلان مع ” ياسمين صبري ” في محلات ” كارتيه ” للمجوهرات ، عندما قدم لها سوارًا ماسيًا ، وهو ما أثار الجدل بين المعجبين وظنوه عرضًا للزواج .