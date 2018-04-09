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رئيس الوزراء الفرنسي يعلق على اجتماعه مع ولي العهد

رئيس الوزراء الفرنسي يعلق على اجتماعه مع ولي العهد
نايف السالم(صدى):

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي ، إدوارد فيليب ، اليوم الإثنين ، عن سعادته باجتماعه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – حيث وصفه بأنه كان اجتماعًا ممتازًا .

وقال ” فيليب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : اجتماع عمل ممتاز مع ولي عهد المملكة العربية السعودية ، محمد بن سلمان تضمن الإعداد للمستقبل وبرنامج التحول الاقتصادي .

يذكر أن سمو ولي العهد التقى بإدوارد فيليب ، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الفرنسية باريس ، حيث أقيمت له مأدبة عشاء على شرفه ، وتباحث الطرفان العديد من الملفات الهامة والمشتركة .


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