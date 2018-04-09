بالصور.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثين منفصلين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع حادثان منفصلان بمنطقة الباحة، اليوم الاثنين، وخلفا حالة وفاة وأربع إصابات، وباشرتهما الجهات المختصة، وعلى رأسها الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997، في تمام الساعة 13:58 بعد ظهر اليوم الاثنين، يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة من نوع وانيت بحافلة نقل طالبات، وذلك بمدخل جفن بمحافظة العقيق.

وأضاف ” الزهراني ” : تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر حسب البلاغ الوارد للعمليات والإفادة بوجود عدد من الإصابات بالموقع والقيادة الإسعافيه والميدانية، وعند وصول الفرقة إلى الموقع تمت المباشرة من قبل الفرقة الإسعافية، واتضح وجود إصابة لصاحب الوانيت تم التعامل معها إسعافياً بالموقع وكانت إصابته خطيرة وتم نقلها لمستشفى العقيق العام، مؤكداً أن الطالبات ولله الحمد لم يتعرضنَ لأي إصابة.

وفي الحادث الثاني، قال ” الزهراني ” : ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة 15:26 مساء اليوم عن حادثٍ آخر مروري مروع، بعد انقلاب مركبة بمنتزه الشكرا باتجاه شرى قرية الفلاح على الشارع العام، وتمت المباشرة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر اتضح وجود وفاة، وثلاث إصابات، منها إصابة خطيرة وإصابتان متوسطتان، فيما تم إجراء عملية إسعاف المُصابين بالموقع ونقلهم لمستشفى بالجرشي العام.

وطالب ” الزهراني ” بالابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث مع تأكيده على جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال على (997 ).