‏مواليد المملكة على طاولة مجلس إدارة اتحاد التايكوندو

سعيد العجل(صدى):

عُقد بمقر الاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعاً مع المشرف العام على ⁧‫برنامج المواليد‬⁩ عادل البطي ومنسق البرنامج عبدالله المنصور بحضور مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد محمد الحبابي ورئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي لدراسة الاستفادة من مواليد المملكة لصالح الأندية والمنتخبات السعودية الموسم المقبل والوصول إلى آلية محددة يتم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لإقرارها والعمل بها بعد موافقة المجلس .

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري أن مواليد المملكة هم ابناؤنا ونطمح أن يشاركوننا الإنجازات موجهاً شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على إتاحة الفرصة للأندية والمنتخبات للاستفادة منهم في الأنشطة الرياضية وتمثيل المنتخبات السعودية .