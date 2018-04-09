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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ضبط مواطن استغل أسرته لتهريب 80 حزمة قات مخدر بعسير

بالصور.. ضبط مواطن استغل أسرته لتهريب 80 حزمة قات مخدر بعسير
أبها(صدى):

تمكنت قوات الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة ، الواقعة غرب عسير ، اليوم الإثنين ، من ضبط مواطن حاول تهريب 80 حزمة من القات المخدر مستغلًا وجود زوجته وابنه برفقته .

وكانت قوات الأمن قد استوقفت المركبة فجر اليوم ، والتي كانت من طراز كورولا تويوتا قادمة من جازان باتجاه جدة ، حيث كان يقودها مواطن برفقته زوجته وابنه ، ليعثروا بعد تفتيش المركبة على حزمة من نبات القات المحظور ، موزعة بين مخبأين سريين ، أحدهما تحت المقعد الخلفي والآخر في حقيبة السيارة .

واستكملت الجهات الأمنية المختصة ، إجراءات المتابعة ، حيث تم تسليم قائد المركبة ومرافقيه مع المضبوطات إلى مخفر الشرطة ، وذلك تمهيدًا لإحالتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بمحايل .


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